На Львівщині знайшли два викрадених авто

У п’ятницю зранку, 6 березня, на дорогах області патрульні знайшли викрадені автомобілі «ВАЗ» та «Рено». Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, близько восьмої ранку патрульним повідомили, що вночі у Миколаєві вкрали автомобіль «ВАЗ 2101» червоного кольору.

За лічені хвилини інспектори зупинили цей автомобіль на вулиці Стрийській у Львові. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу, а 31-річного водія затримали.

Згодом патрульним повідомили про зникнення автомобіля «Рено Меган».

«Заявник перебував у цей момент в Києві. З його слів, він здав в оренду свій автомобіль незнайомому для себе громадянину і основною умовою було те, що він не виїжджатиме за межі столиці», – йдеться в повідомленні.

Однак, зранку чоловік побачив, що його автомобіль у Львівській області, а орендар не відповідає на дзвінки.

Інспектори знайшли авто у Кам’янка-Бузькому районі. В салоні було четверо осіб. Пояснити, чий автомобіль і де вони його взяли, чоловіки відмовились.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вдалося встановити, що водієві 29 років і він з Сумської області, а також перебуває в розшуку Сихівським відділом поліції за викрадення автомобіля. Раніше судимий за крадіжки та грабежі та шахрайство. На даний час проживає у Львові. Решта обставин події встановлюють.