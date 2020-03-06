ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині знайшли два викрадених авто

Ольга Денисяка

|

У п’ятницю зранку, 6 березня, на дорогах області патрульні знайшли викрадені автомобілі «ВАЗ» та «Рено». Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Так, близько восьмої ранку патрульним повідомили, що вночі у Миколаєві вкрали автомобіль «ВАЗ 2101» червоного кольору.

За лічені хвилини інспектори зупинили цей автомобіль на вулиці Стрийській у Львові. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу, а 31-річного водія затримали.

Згодом патрульним повідомили про зникнення автомобіля «Рено Меган».

«Заявник перебував у цей момент в Києві. З його слів, він здав в оренду свій автомобіль незнайомому для себе громадянину і основною умовою було те, що він не виїжджатиме за межі столиці», – йдеться в повідомленні.

Однак, зранку чоловік побачив, що його автомобіль у Львівській області, а орендар не відповідає на дзвінки.

Інспектори знайшли авто у Кам’янка-Бузькому районі. В салоні було четверо осіб. Пояснити, чий автомобіль і де вони його взяли, чоловіки відмовились.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вдалося встановити, що водієві 29 років і він з Сумської області, а також перебуває в розшуку Сихівським відділом поліції за викрадення автомобіля. Раніше судимий за крадіжки та грабежі та шахрайство. На даний час проживає у Львові. Решта обставин події встановлюють.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...