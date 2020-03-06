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Куди львів’янам потрібно звертатися за посвідченням реабілітованого?

Вероніка Рой

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Відтепер для того, аби отримати посвідчення реабілітованого, необхідно звернутися у Львівську регіональну комісію з реабілітації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Такі зміни відбулися через зміни у законодавстві. Зокрема, набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років»,

Тож тепер послугу — «видача посвідчень реабілітованим» районні адміністрації Львова не надають.

Із питань, пов’язаних з визначенням статусу реабілітованого чи потерпілого від репресій, необхідно звертатись особисто до Львівської регіональної комісії з реабілітації за адресою: вул. Винниченка, 18, каб. 403, тел.: 299−91−06.

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