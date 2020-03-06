Яворівський полігон відвідав міністр закордонних справ Канади

Львівщину, зокрема й Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, 6 березня відвідав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Канадський міністр ознайомиться зі структурою та призначенням військового вишу, особливостями підготовки військових фахівців для ЗС України, зокрема за участю канадських інструкторів. Він також відвідав Центр імітаційного моделювання, спостерігав за підготовкою штабів та практичними діями українських військовиків під час вдосконалення навичок в умовах міської забудови.

Франсуа-Філіп Шампань зазначив, що Канада отримала від України пропозицію продовжити участь канадських військових підготовці підрозділів українського війська.

«Це має важливе значення у форматі взаємосумісності, зокрема з арміями країн-членів НАТО. Сьогодні ми мали нагоду побачити представників різних армій, які працюють разом, мають єдине розуміння бойового середовища. І чим більше ми маємо змогу робити це, тим більше це дає нам можливості готувати військовослужбовців разом і створювати сили, які здатні захищати територіальну цілісність України. Тож, я залишаю цей навчальний центр, який підпорядковується генерал-лейтенанту Павлу Ткачуку, з цілковитою впевненістю, що тренувальна місія за участю ЗС Канади триватиме, готуватимуться нові професіонали для ЗС України», – сказав міністр закордонних справ Канади.

Своєю чергу, командир 3-ї Канадської дивізії – об’єднаної оперативної групи «Захід» бригадний генерал Стефан Лакруа підкреслив, що Україна та Канада мають кордон з однією й тією ж країною – Росією. За його словами, про це мало хто міркує, але це важливий факт.

«Вважаю, що майбутнє за створенням коаліцій для спільного захисту єдиних інтересів: демократії, верховенства права тощо. Тож для нас важливо й надалі працювати разом», – додав він.

Фото: Академія сухопутних військ