Якої погоди львів’янам чекати на вихідних?

Цими вихідними, 7 та 8 березня, у Львові прогнозують до 10 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, 7 березня температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +10°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Натисніть на зображення для його збільшення

У Міжнародний жіночий день, 8 березня, вночі прогнозують до 4 градусів тепла. Вдень обіцяють сонячну погоду, температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів. Вітер західний, 5-10 м/с.