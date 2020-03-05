Жителі Франківщини налагодили канал постачання наркотиків на Львівщину

У Львівській області 4 березня правоохоронці викрили канал постачання наркотиків, який налагодили мешканці Івано-Франківської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у середу правоохоронці затримали 40-річного жителя міста Калуш Івано-Франківської області. Під час затримання, до якого були залучені бійці спецпідрозділу КОРД, правоохоронці виявили в автомобілі зловмисника 143 блістери із однією тисячею нарковмісних таблеток «субутекс», вартість яких за цінами «чорного ринку» становить близько 400 тисяч гривень.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили подрібнену речовину рослинного походження, схожу на «канабіс» вагою близько 1,5 кілограми та кущі рослин коноплі. Поліцейські вилучили речовини та скерували їх на експертне дослідження.

Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Також проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до постачання нарковмісних таблеток на Львівщину може бути причетний 41-річний житель міста Долина Івано-Франківської області.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину та інші епізоди протиправної діяльності затриманого.