Завтра львів’янам обіцяють до 10 градусів тепла

У п’ятницю, 6 березня, на території Львова та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями та до 10 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +10°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вдень буде без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.

Натисніть на зображення для його збільшення