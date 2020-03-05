В обмінниках Львова дешевшає євро та долар

Національний банк посилив офіційний курс гривні. Станом на 5 березня американська валюта подешевшала на 4 копійки – до позначки 24,89 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подорожчав на 2 копійок і встановлений на рівні 27.70 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро суттєво подешевшали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.50 грн (-20 коп.), а купують по 24.85 грн (-15 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 27.20 (-30 коп), а продають по 27.75 грн (-15 коп.).

Злотий по 6.25 – 6.36 грн відповідно.