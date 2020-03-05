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У Львові вперше проведуть спортивний форум

Ольга Денисяка

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Цієї весни у Львові вперше відбудеться форум «Спорт Революшн». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Спорт Революшн» у Львові має стати найбільшим спортивним форумом України, який планується організувати у квітні 2020 року. На заході виступатимуть найвідоміші представники спортивної індустрії: делегати федерацій із різних видів спорту, відомі спортсмени, міжнародні експерти.

Начальник управління спорту ЛМР Антон Нікулін зазначив, що це перший форум спорту, який буде проводитись у Львові.

Захід хочуть провести, аби підтримати український спорт та спортсменів, сформувати позитивний імідж українських спортсменів у світовому співтоваристві.

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