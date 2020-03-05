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У Львові п’яна водійка розтрощила авто знайомого

Вероніка Рой

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Вночі, 5 березня, 24-річна нетвереза львів’янка в’їхала у металеві парапети, стовп та смітник, пошкодивши автомобіль свого знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

ДТП сталася близько 2-ї години ночі на перехресті вул. Любінська-Виговського. 24-річна львів’янка, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, здійснила наїзд на перешкоду: металеві парапети, металевий стовп та смітник. У результаті ДТП ніхто не постраждав, втім авто фактично не підлягає ремонту.

Патрульні зазначають, що водійка і пасажири мали ознаки алкогольного сп’яніння.

«Спочатку вони не зізнавалися, хто з них був за кермом. На місце події прийшов власник автомобіля, який сказав оформляти аварію на нього і начебто саме він керував машиною. Однак патрульні вже мали змогу ознайомитися з відео із камер спостереження. На них чітко було видно і момент аварії, і те, хто виходить з водійських дверей. Подруги водійки написали пояснення, де вказали, що саме вона була за кермом. Жінка зізналася, що це правда», – йдеться у повідомленні.

Порушниця відмовилася від перевірки на стан алкогольного сп’яніння. На неї склали два протоколи: за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та за порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Відео: патрульна поліція

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