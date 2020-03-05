Мерія виставить на продаж ще 23 комунальні приміщення: перелік

Депутати Львівської міської ради включили 23 приміщення до списку об’єктів малої приватизації комунальної власності, які 2020 року збираються продати через аукціон. Відповідне рішення міські обранці ухвалили сьогодні, 5 березня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Подаємо перелік об’єктів, які мерія продасть з аукціону цьогоріч:

на вул. П. Війтовича, 12 (підвал, 27,1 кв м)

на вул. Д. Гуні, 28 (цоколь, 18,5 кв м)

на вул. Грецькій, 5 (підвал, 33,4 кв м)

на вул. В. Кубійовича, 19 (підвал, 47,7 кв м)

на вул. Л. Долинського, 4 (підвал, 25,5 кв м)

на вул. Здоров’я, 6 (напівпідвал, 11,6 кв м)

на вул. Здоров’я, 4 (цоколь, 16,9 кв м)

на вул. Олени Степанівни, 12-б (підвал, 38,6 кв м)

на вул. П. Саксаганського, 5 (підвал, 27,6кв м)

на вул. П. Куліша, 31 (підвал, 6,4 кв м)

на вул. Дж. Дудаєва, 17 (підвал, 19 кв м)

на вул. М. Вербицького, 5 (підвал, 45,7 кв м)

на вул. І. Франка, 66 (підвал, 37,7 кв м)

на вул. Джерельній, 8 (1 поверх, 299,4 кв м)

на вул. А. Горської, 2 (1 поверх, 11,2 кв м)

на вул. Зеленій, 95 (цокольний поверх, 30,7 кв м)

на вул. М. Леонтовича, 5 (підвал, 21,3 кв м)

на вул. Театральній, 3 (підвал, 27,5 кв м)

на вул. Шептицьких, 28 (підвал, 43,1 кв м)

на вул. Погулянці, 20 (напівпідвал, 29,6 кв м)

на вул. Тершаковців, 4 (підвал, 18,8 кв м)

на вул. Київській, 17 (цокольний поверх, 27,4 кв м)

на вул. Личаківській, 22 (гараж, 25 кв м).

Раніше Львівський портал писав про те, що ЛМР затвердила перелік об’єктів комунальної власності, які збираються продати у 2020 році: до нього увійшло 55 приміщень.