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Герой України Володимир Жемчугов зустрівся із курсантами Академії сухопутних військ

Вероніка Рой

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У Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного 2 березня провели зустріч із  українським партизаном, учасником російсько-української війни, Героєм України Володимиром Жемчугоим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

 

На зустрічі окрім із курсантами та офіцерами військового вишу, окрім Володимира Жемчугова, була присутня його дружина Олена, яка координує проєкти «Бранці Кремля».

Військовослужбовці переглянули відеоматеріал про українців – політичних в’язнів, яких утримувала та досі утримує влада Російської Федерації, та про перебування Володимира Жемчугова в полоні у проросійських бандформувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також Герой України розповів про свій життєвий шлях, систему цінностей та поділився із молодими захисниками України досвідом боротьби із російськими окупантами та їхніми поплічниками. Особливу зацікавленість викликала його розповідь про діяльність українського підпілля та партизанського руху на тимчасово окупованих Росією територіях Сходу України.

У межах заходу Володимир Жемчугов передав вихованцям Національної академії та їхнім наставникам чимало друкованих видань, присвячених російсько-українській війні та боротьбі українського народу проти російських окупантів.

Завершилась зустріч неформальним спілкуванням та тривалою фотосесією курсантів із легендарним українським партизаном Володимиром Жемчуговим.

Фото: Академія сухопутних військ

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