В обмінниках Львова дорожчає євро та долар

Національний банк знову послабив офіційний курс гривні. Станом на 4 березня американська валюта подорожчала на 12 копійок – до позначки 24,93 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подорожчав на 8 копійок і встановлений на рівні 27.68 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро ще більше подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.70 грн (+10 коп.), а купують по 25.00 грн (+10 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 27.50 (+20 коп), а продають по 27.90 грн (+15 коп.).

Злотий по 6.35 – 6.47 грн відповідно.