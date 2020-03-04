Працівницю банку, яка привласнила 10 мільйонів вкладників, відправили за ґрати

Суд відправив за ґрати на 9 років 55-річну працівницю банку, яка привласнила майже 10 млн грн вкладників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Як повідомляється, мешканка Дрогобича, яка у 2014-2015 році перебувала на посаді начальника відділення одного із банків, скористалась службовим становищем та привласнила гроші клієнтів.

За версією слідства, отримані у вигляді вкладів гроші, жінка не клала на рахунки, а присвоювала. Таким чином збагатилась на майже 10 млн грн. Для прикриття злочинної діяльності видавала людям фальшиві документи, які нібито підтверджують їхні фінансові вкладення.

Прокурорам вдалось довести вину зловмисниці. Суд призначив жінці покарання у вигляді 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади, а також конфіскація усього належного на праві власності майна.