ОСТАННІ НОВИНИ

Працівницю банку, яка привласнила 10 мільйонів вкладників, відправили за ґрати

Вероніка Рой

|

Суд відправив за ґрати на 9 років 55-річну працівницю банку, яка привласнила майже 10 млн грн вкладників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Як повідомляється, мешканка Дрогобича, яка у 2014-2015 році перебувала на посаді начальника відділення одного із банків, скористалась службовим становищем та привласнила гроші клієнтів.

За версією слідства, отримані у вигляді вкладів гроші, жінка не клала на рахунки, а присвоювала. Таким чином збагатилась на майже 10 млн грн. Для прикриття злочинної діяльності видавала людям фальшиві документи, які нібито підтверджують їхні фінансові вкладення.

Прокурорам вдалось довести вину зловмисниці. Суд призначив жінці покарання у вигляді 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади, а також конфіскація усього належного на праві власності майна.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...