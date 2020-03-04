Намагався переїхати річку: на Сколівщині течія знесла авто з водієм

У селі Славське, що у Сколівському районі, 4 березня 26-річний водій намагався переїхати річку Опір, але течія знесла авто. У результаті рятувальникам довелося витягувати з води водія та автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Інформація про те, що в річці Опір знаходиться автомобіль з водієм, якого зносить течія, до рятувальників надійшла о 12:02 надійшла від очевидця події.

Як з’ясувалося згодом, під час переїзду броду річки Опір течія знесла автомобіль SUBARU Forester», в середині якого знаходився 26-річний чоловік.

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Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки витягли водія з автомобіля на берег річки. Також проводилися роботи по буксируванню авто. Для надання допомоги було залучено 12 чоловік та 2 одиниці техніки.

Відео: ДСНС