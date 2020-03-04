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Керівник шахти на Львівщині погорів на «відкатах» з продажу вугілля

Вероніка Рой

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Правоохоронці викрили керівника однієї з вугільних шахт Львівщини, який організував систему «відкатів» на продажі вугілля. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

 

Очільник шахти налагодив процес реалізації вугілля за готівку, без належного відображення у бухгалтерському обліку, а також продаж вугілля по заниженій ціні. За таку збиткову для підприємства «послугу» отримували від покупців «відкат» у розмірі 250 гривень з однієї тонни.

3 березня посадовця вугільного підприємства та представника комерційного товариства затримали під час передачі ще одного «траншу». Загальна сума отриманого «відкату» становить 27 650 гривень.

Також зазначається, що упродовж лютого-березня цього року було задокументовано більше двох десятків фактів одержання керівником шахти неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності. Кошти були надані за можливість придбання якісного вугілля по заниженій ціні.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко, прокурорами вже повідомлено про підозри двом затриманим:

  • очільнику шахти – у систематичному одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України);
  • представнику товариства, що закуповувало вугілля – у системному наданні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369 КК України).

Також Ірина Діденко оприлюднила відео із службового кабінету очільника шахти, де, ймовірно, відбувалося отримання та розподіл коштів неправомірної вигоди, одержаної від комерційних стурктур.

Ірина Діденко додала, що наразі за версією слідства є підстави для інкримінування трьох епізодів злочинів загальною сумою неправомірної вигоди – 27 650 грн. Решта епізодів потребують проведення додаткових слідчих дій. На даний час проводяться 8 обшуків. Досудове розслідування триває.

Прокурори готують клопотання про обрання мір запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Відео: Facebook-сторінка Ірини Діденко

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