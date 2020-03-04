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Частина мешканців Личаківського району 5 березня буде без води

Соломія Головіна

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У Львові 5 березня призупинять водопостачання до частини Личаківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Водопостачання буде припинене з 09:00 год. і до 20:00 год.  через планові ремонтні роботи з переврізки споживачів до новозбудованих водопроводів на вулицях: Металістів, Бринського, Юнацька.

Зокрема, сидітимуть без води мешканці вулиць: Польова, Юнацька, Металістів, Бринського, Новознесенська, Помірки, Шатківського, Ковельська, Крайня, Тарнавка, Трависта, Гнатевича, Врізана, Черкаська, Васильченка, Бодянського, Пластова, Щоголева, Милятинська, Падури, Черника, Миргородська, Ігорева, Белзька, Петрусенко, Саковича, Молочна, Потелицька, Таращанська, Ковальська, Дніпрової Чайки, Ребета, Сушкевича, Радехівська, Перехід, Гамалії, Пинська, Теребовлянська, Горіхова, Корецька, Поворотна, Корейська, Зубрицького, Ратича, Механічна, Метлинського, А. Навої, Туркменська, Височана, Олійна, Галечко, Горіхова, Юнацька, Металістів, Волинська, Б. Хмельницького, 124−188.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку магістральної та вуличної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею.

На час проведення ремонтних робіт і промивки мешканців просять зробити необхідний запас води.

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