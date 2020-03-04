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Анонім повідомив про замінування синагоги у Львові

Вероніка Рой

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У Львові 4 березня невідомий повідомив про замінування синагоги на вул. Братів Міхновських, 4. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, повідомлення про замінування синагоги на вул. Братів Міхновських на електронну пошту ГУ Національної поліції у Львівській області надійшло близько 09.30 год.

Фото: Вікіпедія

На місці працювали сили та засоби цивільного захисту. Під час огляду приміщень із будівлі було виведено 12 громадян. О 10.49 год. обстеження об’єкту завершили, вибухового пристрою не виявили.

Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

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