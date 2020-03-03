Ворожі обстріли на Донбасі: постраждало п'ятеро українських бійців

Минулої доби, 2 березня, на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення, троє – бойове ураження. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Як поінформували у штабі, 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Красногорівки – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 2 снаряди та 3 міни – з міномету калібру 120 мм; у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм – 6 мін, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів; поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме: двічі поблизу Оріхового – зі 120-мм міномету – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету; двічі у районі Новотошківського – з міномету калібру 120 мм – 31 міна; двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Відтак, як повідомили у пресцентрі ООСМ, внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, троє – бойове ураження.

Окрім цього зазначається, що ворог вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.