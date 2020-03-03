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Весна у Львівській опері: репертуар на тиждень

Соломія Головіна

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У Львівській національній опері весна починається з таких постановок: опера «Аїда» Дж. Верді, балет «Есмеральда» Ц. Пуньї, опера «Богема» Д. Пуччіні. «Мистецьких гурманів» запрошують поринути у вишуканий світ Оперного театру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі опери.

 

ЧЕТВЕР, 5 Березня, – опера «Аїда» Дж. Верді

«Аїду», один зі своїх шедеврів, Верді написав на замовлення Каїрської опери в честь відкриття Суецького каналу.

У задушливому пустельному ландшафті, під нескінченно жарким небом склалася любовна піраміда: полонена ефіопська царівна Аїда, полководець Радамес і мстива цариця Амнеріс жадають повітря і любові. Потреба в щирості і справжніх почуттях змушує героїв діяти будь-якими засобами.

Початок – о 18:00, квитки на оперу «Аїда».

П’ЯТНИЦЯ, 6 Березня, – балет «Есмеральда» Ц. Пуньї

«Есмеральда» – перлина балетного мистецтва, яка захоплює і справляє надзвичайне враження на глядача.

Балет поставлений за мотивами роману «Собор Паризької Богоматері» Віктора Гюго народним артистом Білорусії Семеном Дречином в 1988 році.

В основі сюжетної лінії вистави лежить історія прекрасної Есмеральди, вихованої ромами, які викрали її в дитинстві.

Постановці притаманна пристрасна атмосфера, вдалі сценографічні рішення і грандіозні декорації народного художника України, лауреата Національної премії ім.Т.Шевченка Євгена Лисика. Зачаровують до досконалості відточений танець і захоплюючий сюжет.

Початок – о 18:00, квитки на балет «Есмеральда».

СУБОТА, 7 Березня, – опера «Богема» Д. Пуччіні

«Богема» Джакомо Пуччіні – один із найбільш ліричних творів знаменитого італійця.

В основу лібрето покладено сюжет з життя Латинського кварталу, де з давніх-давен і донині мешкає паризька богема, яка, незважаючи на бідність і знедоленість, раз і назавжди зробила свій вибір на користь мистецтва, творчості, кохання.

Проникливі мелодії, щедра оркестровка забезпечать музичним гурманам вишукане задоволення.

Початок – о 18:00, квитки на оперу «Богема».

 

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