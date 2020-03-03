Львівські волейболісти стали бронзовими призерами Кубка України

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» виграв «бронзу» під час фінального розіграшу Кубка України сезону 2019-2020 років, який проходив у Житомирі 1-2 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Так, із рахунком 3:0 (25:23, 25:15, 27:25) «кажани» поступились волейбольній команді «Житичі-ЖНАЕУ», чим автоматично потрапили у боротьбу за 3-4 місце.

Натомість у матчі за звання «бронзового призера» львівські волейболісти впевнено обіграли чернігівську команду «Буревісник-ШВСМ»: 0:3 (17:25, 15:25, 14:25). І вибороли третю сходинку у Кубку України.

Володарем Кубку України сезону 2019-2020 років став волейбольний клуб «Житичi-ЖНАЕУ» із Житомира.

Зауважимо, що «Барком-Кажани» триразовий володар Кубку України з волейболу. Цю нагороду команда виборювала три роки поспіль, починаючи з 2017 року.