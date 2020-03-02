В обмінниках Львова різко дорожчає євро та долар

Національний банк послабив офіційний курс гривні. Станом на 2 березня американська валюта подорожчала на 3 копійки – до позначки 24,59 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подорожчав на 5 копійок і встановлений на рівні 26.97 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро суттєво подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.50 грн (+10 коп.), а купують по 24.90 грн (+12 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 27.10 (+20 коп), а продають по 27.60 грн (+30 коп.).

Злотий по 6.18 – 6.25 грн відповідно.