ОСТАННІ НОВИНИ

В обмінниках Львова різко дорожчає євро та долар

Андрій Котенський

|

Національний банк послабив офіційний курс гривні. Станом на 2 березня американська валюта подорожчала на 3 копійки – до позначки 24,59 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подорожчав на 5 копійок і встановлений на рівні 26.97 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Натомість у обмінниках Львова долар та євро суттєво подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.50 грн (+10 коп.), а купують по 24.90 грн (+12 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 27.10 (+20 коп), а продають по 27.60 грн (+30 коп.).

Злотий по 6.18 – 6.25 грн відповідно.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ
Наталя ДУЛЯБА
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ

В архіві Служби безпеки Львівщини зберігаються більше 100 тисяч документів, що стосуються політичних в’язнів СРСР. Серед...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...