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У Львові 3 березня буде по-весняному тепло. Обіцяють до +14 градусів

Вероніка Рой

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У вівторок, 3 березня, на території Львова та області обіцяють до 14 градусів тепла та сонячну погоду. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометеоролічному центрі.

 

Згідно із прогнозом, вночі 3 березня температура повітря становитиме 2-4° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +14°. Протягом дня обіцяють сонячну погоду, вітер південно-східний 7-12 м/с.

У середу, 4 березня, погода трішки погіршиться. Вночі обіцяють 4-6° тепла, а вдень – 10-12° тепла. Втім, як вдень, так і вночі прогнозують дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

У четвер, 5 березня, вночі та вдень також обіцяють дощ. Температура повітря вночі становитиме 4-6° тепла, а вдень – 7-9° тепла. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Трішки похолодає у п’ятницю, 6 березня. Уночі очікують 4-6° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуть до 6° тепла. Впродовж дня можливий мокрий сніг.

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