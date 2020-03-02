На польському кордоні мікроавтобусом намагалися провезти контрабандну техніку

На польському кордоні у мікроавтобусі, за кермом якого був мешканець Івано-Франківщини, виявили контрабандну комп’ютерну техніку та смартфони: всього 150 одиниць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час поглибленого огляду авто у багажному відділенні в меблях та серед особистих речей митники виявили 25 вживаних системних блоків, 72 смартфони, 33 ноутбуки та 11 моніторів.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучено.

Фото: Галицька митниця