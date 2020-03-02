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На польському кордоні мікроавтобусом намагалися провезти контрабандну техніку

Соломія Головіна

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На польському кордоні у мікроавтобусі, за кермом якого був мешканець Івано-Франківщини, виявили контрабандну комп’ютерну техніку та смартфони: всього 150 одиниць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час поглибленого огляду авто у багажному відділенні в  меблях та серед особистих речей митники виявили 25 вживаних системних блоків, 72 смартфони, 33 ноутбуки та  11 моніторів.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучено.

Фото: Галицька митниця

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