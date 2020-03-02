Курсанти Академії сухопутних військ стали призерами чемпіонату з футзалу

Команда Національної академії стала бронзовим призером чемпіонату ЗС України серед вищих військових навчальних закладів з футзалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

За даними НАСВ, із 26 по 28 лютого на базі та Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України проводився чемпіонат Збройних Сил України серед вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) з футзалу.

Цими змаганнями ми фактично відкрили щорічну Спартакіаду серед ВВНЗ, яка включає 6 спортивних дисциплін: футзал, воєнізований крос, стрільбу з табельної зброї, багатоборство ВСК, гирьовий спорт та бокс.

У чемпіонаті з футзалу взяли участь представники шести команд: Національної академії сухопутних військ, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Харківського університету Повітряних Сил, Військового інституту Київського національного університету, Військової академії (м. Одеса), Житомирського військового інституту.

Змагання проводились по «круговій» системі, коли кожна команда грала з п’ятьма іншими. За перемогу нараховувалось 3 очки, за ніччю – 1, за програш – 0. У підсумку перше місце з 13 балами посіла команда Житомирського військового інституту. Другою, з 12 очками, була збірна ВІТІ. А третє почесне місце посіла футбольна дружина Національної академії сухопутних військ, яка набрала 7 очок.

«Хотів би подякувати за сприяння у проведенні цих змагань Асоціації футзалу України, яка надала чотирьох суддів міжнародної та національної категорії, які провели всі матчі на найвищому рівні, – наголосив начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, начальник фізичної підготовки Національної академії сухопутних військ полковник Сергій Романчук.