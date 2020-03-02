Гончарук пообіцяв на 30% підвищити зарплати лікарям

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував підвищення заробітної плати на 30% окремим категоріям лікарів вже з 1 квітня. Про це він сказав на брифінгу в Будинку уряду, передає пресслужба Кабміну.

Він анагадав, що другий етап медичної реформи стартує вчасно і вже з 1 квітня українці зможуть отримати гарантований пакет безоплатних медичних послуг.

«Через місяць повинен стартувати другий етап медичної реформи. Він приведе до того, що для окремих лікарів зарплата може бути підвищена до 30%. І що найголовніше для українців – з’явиться безкоштовна медицина по окремих послугах, які включені до гарантованого пакета послуг», – наголосив Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр підкреслив, що вже прийнято рішення про перегляд мережі опорних лікарень, яка планувалась давно і не враховувала реальних розрахунків.

«Всі необхідні цифри, щоб розрахувати правильно потрібну мережу в НСЗУ є. Будуть проводитися відповідні наради з цього питання. І всі побоювання про закриття лікарень не підтвердилися. Звичайно, ніхто нічого закривати не буде», – зазначив глава уряду.

Олексій Гончарук наголосив, що бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу у порівнянні з минулорічною субвенцією збільшено на 9 млрд грн, а бюджет охорони здоров’я у 2020 році збільшено на 13%, у порівнянні з 2019 роком.

Як відомо, 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який стосуватиметься закладів вторинної допомоги. Про те, які зміни чекатимуть українців навесні у медицині, лікування яких хворіб і станів буде безоплатним, що потрібно для того, щоб гарантовано отримати безкоштовну медпослугу, а кому все-таки доведеться платити, читайте у нашому матеріалі: «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».