Чоловік погрожував патрульним розбитою пляшкою, захищаючи подругу, яка була у розшуку

У Львові 38-річний чоловік погрожував розбитою скляною пляшкою патрульним, котрі затримали його подругу, що перебувала у розшуку за крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився 29 лютого. Тоді піший екіпаж патрульної поліції у Шевченківському районі помітив підозрілу особу, яка озиралася навкруги та намагалася втекти. Зупинивши її для перевірки документів, патрульні встановили, що 23-річна громадянка перебуває в активному розшуку за крадіжку.

Під час посадки дівчини в автомобіль до поліцейських підійшов невідомий чоловік, почав поводитись агресивно, висловлюватись нецензурною лайкою до інспекторів, штовхатися, чіплятися за формений одяг та перешкоджав її затриманню. Згодом він підійшов до сміттєвої урни дістав скляну пляшку, розбивши її, пішов в напрямку патрульних зі словами «зараз всіх поріжу тут».

«Він розмахував нею і швидко наближався до патрульних. Інспектори вибили цей предмет з рук та затримали чоловіка. Невідомим виявився 38-річний мешканець Івано-Франківської області та за сумісництвом друг цієї громадянки», – розповідають копи.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникові поліції під час виконання ним службових обов’язків. 23-річну дівчину та 38-річного чоловіка доставили в Шевченківський відділ поліції.