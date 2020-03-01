У Солонці загорівся магазин

У неділю, 1 березня, у селі Солонка Пустомитівського району рятувальники півтори години намагались загасити пожежу в магазині. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управінні ДСНС Львівщини.

Близько 12:05 год. у магазині по вулиці Наварійська бічна загорівся магазин. Пожежники відразу виїхали на місце події.

«По прибуттю, уся будівля площею 150 кв м була у вогні, через щільну задимленість рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання», – йдеться в повідоменні.

Рятувальники ліквідували пожежу в магазині 1 березня о 12:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в магазині у с. Солонка Пустомитівського району на вул. Наварійська бічна.На місце пожежі по підвищеному номеру виклику «2» було направлено пожежно-рятувальні відділення 30-ої, 29-ої, 4-ої, 25-ої та 2-ої пожежних частин м. Львова. Також було направлено оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.По прибуттю , уся будівля площею 150 кв м була у вогні, через щільну задимленість рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Півтори години вогнеборці ліквідовували займання, та складі 5-ох ланок о 13:23 повністю ліквідували пожежу.До ліквідації пожежі було залучено 51 особового складу та 10 одиниць техніки.Причини займання та збитки від вогню наразі встановлюють правоохоронці.На місці пожежі ніхто не постраждав. Gepostet von Головне управління ДСНС України у Львівській області am Sonntag, 1. März 2020

Рятувальки півтори години намагаись загасити пожежу і близько 13:25 год. повністю ліквідували вогонь. На місці події ніхто не постраждав.