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У Пустомитах школяр врятував собаку, який застряг у теплотрасі

Ольга Денисяка

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У Пустомитах 13-річний Максим Василишин врятував собаку, який застряг у 20-метровій закинутій теплотрасі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

21 лютого 13-річний школяр Максим Василишин разом з друзями повертався зі школи і побачив жінку, яка просила про допомогу. З’ясувалося, що її собака Арчі зірвався з повідка, втік та застряг у закинутій теплотрасі.

Школяр одразу вирішив спуститись і врятувати тварину. Хлопець проповз 20 метрів вузьким тунелем теплотраси, отримав опіки рук, і таки витягнув собаку.

Юний герой💪🔥

Юний герой💪🔥13-річний Максим героїчно врятував собаку, який застряг у закинутій теплотрасі. Як це було, дивіться у сюжеті ⬇️⬇️⬇️

Gepostet von Головне управління ДСНС України у Львівській області am Sonntag, 1. März 2020

 

Рятувальники відзначили хоробрий вчинок підлітка, але наголосили, що це дуже небезпечно. В таких випадках краще не ризикувати життям, а викликати ДСНС.

Відео: ДСНС

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