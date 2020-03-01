Помер львівський архітектор Ярослав Мастило

На 73-му році життя помер відомий архітектор, який створив проєкт готелю «Дністер», «Океану» та «Аквапарку», Ярослав Мастило. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ярослав Мастило народився 26 грудня 1947 року. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Працював в інституті «Містопроект», керівник комплексної проектної майстерні (КПМ-3) інституту. Від 1990 року займався приватною практикою. Від 2005 року – засновник та керівник ПП «Індпроект».

Його найвідоміші роботи:

Готель «Дністер» на вулиці Матейка, спроектований у 1970 році, будівництво завершене у 1982 році (співавтори Анатолій Консулов, Людмила Нівіна).

Універсам «Океан» на вулиці Володимира Великого, 26-А у Львові (1982, співавтор архітектор Василь Каменщик).

Житловий будинок на вулиці Олесницького, 15 у Львові (співавтори Юрій Джигіль, Олександр Шкіра, Юлія Котлярова). 1995 року відзначений першою премією Національної спілки архітекторів України всеукраїнському огляді спілки серед 43 представлених робіт.

Архітектурний проект «Реконструкція Палацу водних видів спорту» під аквапарк «Пляж» на вулиці Княгині Ольги, 114 у Львові (реконструкцію завершено 2008 року). 2011 року автор проекту відзначений архітектурною премією імені Івана Левинського.

Реконструкція адмінбудинку заводу «Електрон» на вулиці Стороженка у Львові для потреб банку «Україна» (1997, співавтор — інженер Ярослав Крук).

Житловий будинок на вулиці Свєнціцького, 18 у Львові (1998).

Житловий будинок на вулиці Генерала Чупринки, 117−117а у Львові (1998).

Триповерхова будівля АТС-237 на вулиці Генерала Чупринки, 72 у Львові (2001, співавтор — інженер Ярослав Крук).

Відпочинково-розважальний комплекс у Славському.

Фото: Lvivnews