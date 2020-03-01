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Помер львівський архітектор Ярослав Мастило

Ольга Денисяка

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На 73-му році життя помер відомий архітектор, який створив проєкт готелю «Дністер», «Океану» та «Аквапарку», Ярослав Мастило. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Ярослав Мастило народився 26 грудня 1947 року. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Працював в інституті «Містопроект», керівник комплексної проектної майстерні (КПМ-3) інституту. Від 1990 року займався приватною практикою. Від 2005 року – засновник та керівник ПП «Індпроект».

Його найвідоміші роботи:

  • Готель «Дністер» на вулиці Матейка, спроектований у 1970 році, будівництво завершене у 1982 році (співавтори Анатолій Консулов, Людмила Нівіна).
  • Універсам «Океан» на вулиці Володимира Великого, 26-А у Львові (1982, співавтор архітектор Василь Каменщик).
  • Житловий будинок на вулиці Олесницького, 15 у Львові (співавтори Юрій Джигіль, Олександр Шкіра, Юлія Котлярова). 1995 року відзначений першою премією Національної спілки архітекторів України всеукраїнському огляді спілки серед 43 представлених робіт.
  • Архітектурний проект «Реконструкція Палацу водних видів спорту» під аквапарк «Пляж» на вулиці Княгині Ольги, 114 у Львові (реконструкцію завершено 2008 року). 2011 року автор проекту відзначений архітектурною премією імені Івана Левинського.
  • Реконструкція адмінбудинку заводу «Електрон» на вулиці Стороженка у Львові для потреб банку «Україна» (1997, співавтор — інженер Ярослав Крук).
  • Житловий будинок на вулиці Свєнціцького, 18 у Львові (1998).
  • Житловий будинок на вулиці Генерала Чупринки, 117−117а у Львові (1998).
  • Триповерхова будівля АТС-237 на вулиці Генерала Чупринки, 72 у Львові (2001, співавтор — інженер Ярослав Крук).
  • Відпочинково-розважальний комплекс у Славському.

Фото: Lvivnews

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