На Донбасі постраждали троє українських військових

У суботу, 29 лютого, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил.
Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Тринадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», та шість – у відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
29 лютого внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження.
Ольга Денисяка