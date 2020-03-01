На Донбасі постраждали троє українських військових

У суботу, 29 лютого, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Тринадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», та шість – у відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

29 лютого внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження.