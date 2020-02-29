У ніч на 1 березня ПриватБанк не обслуговуватиме клієнтів

У ніч з 29 лютого на 1 березня ПриватБанк оновлюватиме систему, тому не працюватимуть банкомати, термінали, а також онлайн-сервіс «Приват24». Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

«В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи», – йдеться у повідомленні.

Клієнтам ПриватБанку радять зняти готівку заздалегідь. У банку обіцяють, що з 7:00 год. 1 березня усі системи працюватимуть стабільно.