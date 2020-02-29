У Львові «мінували» масажний салон

У п’ятницю, 28 лютого, анонім заявив, що замінував масажний салон «Paradise», що на вулиці Леонтовича у Львові. Повідомлення виявилось фейковим. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Рятувальники отримали повідомлення про замінування близько 18:15 год. Анонім зазначив, що вибухівка знаходиться у напівпідвальному приміщенні чотирьохповерхового будинку на вулиці Леонтовича, 9.

В місці замінування працювали сили та засоби цивільного захисту Львова. Вибухового пристрою не знайшли. Під час огляду приміщень із салону вивели 7 працівників закладу та 17 мешканців будинку.

Наразі встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення.