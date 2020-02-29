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У Львові 21-річний хлопець напав на патрульних

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 28 лютого, львів’янин напав на патрульних, які затримували нетверезого винуватця ДТП. За такий вчинок хлопцю загрожує кримінальна відповідальність. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульним повідомили, що Volkswagen на іноземній реєстрації зіткнувся з автомобілем Kia і втік з місця ДТП. На вулиці Петлюри поліцейські побачили цей автомобіль. У нього були пошкодження характерні для ДТП.

Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, почав себе агресивно поводити, відмовлявся пред’явити документи і швидко пішов у напрямку під’їзду. Інспектори вирішили затримати 52-річного львів’янина. В процесі затримання до патрульного позаду підійшов невідомий і почав відтягувати його від порушника.

«Своїми діями 21-річний львів’янин перешкоджав виконанню службових обов’язків. Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу для оформлення матеріалів для відкриття кримінальної справи за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, на водія оформили протоколи за порушення правил ПДР, що призвело до ДТП, втечу з місця ДТП та керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Також на чоловіка винесли постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом.

Хлопцю, який напав на поліцейських, загрожує арешт, виправні роботи або штрафу в сумі 1700 гривень.

Фото: Патрульна поліція

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