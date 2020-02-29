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У Червонограді рятувальники витягли з колодязя двох бобрів

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 28 лютого, близько 15:30 год. у Червонограді надзвичайники врятували двох бобрів, які впали в колодязь. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Місцеві рибалки повідомили рятувальникам, що в Червонограді на вулиці Лемківській в колодязі знаходять два бобри, які не можуть самостійно вибратись.

Бобрів витягли за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів і відразу відпустили у водойму.

Червоноград: рятувальники витягнули бобрів із колодязя #рятувальникиЛьвівщини #firefighters28 лютого о 15:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратись. Про подію рятувальників повідомили рибалки.На місце події було направлено рятувальне відділення 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягнули бобрів із колодязя. Врятовані тварини були відразу відпущені у водойму.

Gepostet von Головне управління ДСНС України у Львівській області am Samstag, 29. Februar 2020

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