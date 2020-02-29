У Червонограді рятувальники витягли з колодязя двох бобрів

У п’ятницю, 28 лютого, близько 15:30 год. у Червонограді надзвичайники врятували двох бобрів, які впали в колодязь. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Місцеві рибалки повідомили рятувальникам, що в Червонограді на вулиці Лемківській в колодязі знаходять два бобри, які не можуть самостійно вибратись.

Бобрів витягли за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів і відразу відпустили у водойму.