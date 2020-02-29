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На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 28 лютого, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Організації об’єднаних сил.

 

Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. П’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» та ще три у районі відповідальності «Північ».

28 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За поточну добу втрат немає.

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