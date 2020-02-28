У Львові презентують картини Емми Андрієвської

У середу, 4 лютого, у Національному музеї ім. Андрея Шептицького презентують виставку картин «Космос Емми Андієвської». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

В експозиції представлять понад 50 живописних робіт з колекції Музею Сучасного Українського Мистецтва Корсаків, що у Луцьку.

Відкриття виставка відбудеться у середу, 4 березня, о 17:00 год. в Національному музеї ім. Андрея Шептицького, що на вулиці М. Драгоманова, 42 та триватиме до 29 березня.

Довідково:

Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в м. Донецьку. Від 1943 року перебуває за межами України. Американська громадянка. Мешкає в Німеччині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеччини, Національної Спілки письменників України, лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.). У 2018 році Емма Андієвська отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка в номінації «Література». Малярство художниці прикрашає колекції провідних музеїв світу. В 2019 році великий обсяг творів нею передано до Музею Сучасного Українського мистецтва Корсаків.