Сім шкіл Львова ввійшли ТОП-100 за результатами ЗНО

Журнал «Фокус» оприлюднив рейтинг 100 найкращих шкіл України, що створений на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019. До цього рейтингу увійшло сім шкіл Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, до списку найкращих шкіл потрапили:

5 місце – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка (середній бал ЗНО – 183,49);

24 місце – ліцей № 8 (середній бал ЗНО – 177,44);

28 місце – Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка» (середній бал ЗНО – 176,9);

29 місце – гімназія «Євшан» (середній бал ЗНО – 176,43);

30 місце – Класична гімназія про ЛНУ ім. І. Франка (середній бал ЗНО – 176,41);

49 місце – НВК «Школа-гімназія «Шептицьких» (середній бал ЗНО – 173,78);

80 місце – ліцей № 37 (середній бал ЗНО – 170,26).

Рейтинг показує середнє арифметичне всіх балів, отриманих за результатами ЗНО учнями конкретної школи.