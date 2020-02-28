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Сім шкіл Львова ввійшли ТОП-100 за результатами ЗНО

Ольга Денисяка

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Журнал «Фокус» оприлюднив рейтинг 100 найкращих шкіл України, що створений на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019. До цього рейтингу увійшло сім шкіл Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, до списку найкращих шкіл потрапили:

5 місце – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка (середній бал ЗНО – 183,49);

24 місце – ліцей № 8 (середній бал ЗНО – 177,44);

28 місце – Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка» (середній бал ЗНО – 176,9);

29 місце – гімназія «Євшан» (середній бал ЗНО – 176,43);

30 місце – Класична гімназія про ЛНУ ім. І. Франка (середній бал ЗНО – 176,41);

49 місце – НВК «Школа-гімназія «Шептицьких» (середній бал ЗНО – 173,78);

80 місце – ліцей № 37 (середній бал ЗНО – 170,26).

Рейтинг показує середнє арифметичне всіх балів, отриманих за результатами ЗНО учнями конкретної школи.

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