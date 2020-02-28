ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують насолодитися легендарними хітами The Beatles

Андрій Котенський

|

Відомий американський колектив Liverpool Legends вперше виступить в Україні із контертом-триб’ютом легендарних хітів The Beatles. Львівський концерт відбудеться у Національній опері. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходузаходу.

 

Liverpool Legends призентують публіці програму «The Greatest Hits», яка охоплює всю історію величнішої групи усіх часів – «The Beatles». Гурт створений Луїзою Харрісон – рідною сестрою гітариста Джорджа Харрісона, який був учасником легендарного гурту «The Beatles».

Завдяки увазі до кожної музичної деталі, зміні костюмів, вінтажним інструментам та спецефектам, Liverpool Legends створюють неймовірну атмосферу живих концертів The Beatles.

Як відомо, за радянських часів музика гурту «The Beatles» в Україні була заборонена, але попри заборону, гурт став популярним і улюбленим для мільйонів українців.

«Я вважаю, що це диво світу, що гурт «The Beatles» сьогодні став ще більш популярним, ніж навіть у 60-х роках у всьому світі. Я думаю, що це магія, і в світі немає іншого гурту, який би зміг досягти подібного рівня. Люди будь-якої вікової групи, раси обожнюють «The Beatles». На мою думку, їхня музика, їхній заклик до миру і любові досі діють, і прекрасно саме те, що кожне нове покоління відкриває для себе гурт «The Beatles» і розуміє, що це найкращі пісні, написані за всі часи. Гурт «The Beatles» вплинув на життя кожного в усьому світі. Я думаю, що саме через заборону цього гурту в Україні в 60-х роках, у людей з’явилась пристрасть до «The Beatles», тому що довелося докласти максимум зусиль, щоб таємно отримувати записи», – переконані учасники гурту.

Якщо Ви хочете насичитися духом легендарних Бітлів, відчути тремтіння від пісні «Hey Jude», стискаючи груди ностальгію від «Yesterday», якщо для Вас та Ваших друзів  фраза «Come together» — це пароль, «Let it be» — девіз по життю, тоді ласкаво просимо та до зустрічі з легендою!

Концерт у Львові відбудеться в Національній опері, у вівторок, 3 березня о 20:00.

Квитки можна придбати тут: Beatles_Tribute

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ
Наталя ДУЛЯБА
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ

В архіві Служби безпеки Львівщини зберігаються більше 100 тисяч документів, що стосуються політичних в’язнів СРСР. Серед...

Чи готова Львівщина боротися з коронавірусом?
Вероніка РОЙ
Чи готова Львівщина боротися з коронавірусом?

У світі стрімко зростає кількість інфікованих китайським коронавірусом COVID-19. Станом на сьогодні на цю недугу захворі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...