Львів’ян запрошують насолодитися легендарними хітами The Beatles

Відомий американський колектив Liverpool Legends вперше виступить в Україні із контертом-триб’ютом легендарних хітів The Beatles. Львівський концерт відбудеться у Національній опері. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходузаходу.

Liverpool Legends призентують публіці програму «The Greatest Hits», яка охоплює всю історію величнішої групи усіх часів – «The Beatles». Гурт створений Луїзою Харрісон – рідною сестрою гітариста Джорджа Харрісона, який був учасником легендарного гурту «The Beatles».

Завдяки увазі до кожної музичної деталі, зміні костюмів, вінтажним інструментам та спецефектам, Liverpool Legends створюють неймовірну атмосферу живих концертів The Beatles.

Як відомо, за радянських часів музика гурту «The Beatles» в Україні була заборонена, але попри заборону, гурт став популярним і улюбленим для мільйонів українців.

«Я вважаю, що це диво світу, що гурт «The Beatles» сьогодні став ще більш популярним, ніж навіть у 60-х роках у всьому світі. Я думаю, що це магія, і в світі немає іншого гурту, який би зміг досягти подібного рівня. Люди будь-якої вікової групи, раси обожнюють «The Beatles». На мою думку, їхня музика, їхній заклик до миру і любові досі діють, і прекрасно саме те, що кожне нове покоління відкриває для себе гурт «The Beatles» і розуміє, що це найкращі пісні, написані за всі часи. Гурт «The Beatles» вплинув на життя кожного в усьому світі. Я думаю, що саме через заборону цього гурту в Україні в 60-х роках, у людей з’явилась пристрасть до «The Beatles», тому що довелося докласти максимум зусиль, щоб таємно отримувати записи», – переконані учасники гурту.

Якщо Ви хочете насичитися духом легендарних Бітлів, відчути тремтіння від пісні «Hey Jude», стискаючи груди ностальгію від «Yesterday», якщо для Вас та Ваших друзів фраза «Come together» — це пароль, «Let it be» — девіз по життю, тоді ласкаво просимо та до зустрічі з легендою!

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Концерт у Львові відбудеться в Національній опері, у вівторок, 3 березня о 20:00.

Квитки можна придбати тут: Beatles_Tribute