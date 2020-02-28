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Якою буде погода на Львівщині в останній день зими?

Наталя Дуляба

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Останній день зими у Львові та області буде хмарний із проясненням. У суботу, 29 лютого, синоптики опадів не прогнозують, втім зранку варто чекати туман та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 3 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +8°С. Вітер південно-західний, 7-12м/с,

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями падатиме невеликий сніг, вдень опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий туман, а на дорогах – ожеледиця.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обачними на дорозі.

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