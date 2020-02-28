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Чим потішить театр «Воскресіння»: репертуар на березень

Ольга Денисяка

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У березні Львівський академічний театр «Воскресіння» запрошує відвідувачів на чимало різноманітних вистав. Також на перший місяць весни театрали підготували прем’єру комедії «Балаган чесності» за п’єсою Луїджі Піранделло «Насолода від чесності». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Репертуар театру на березень:

«Весела корчма»

Музична комедія «Весела корчма», за мотивами оповідань Шолом-Алейхема. Ця вистава отримала нагороду від журі на конкурсному VI Міжнародному фестивалі «Сусіди» в Любліні (Польща). Це колоритна вистава, наповнена танцями, єврейською музикою, гумором і смішними діалогами неодмінно додасть хвилю позитивного настрою наступні дні.

Вистава відбудеться 1 березня о 18:00 год.

«Доньки -матері»

Історія на 2 дії

Історія надзвичайно проста – багатий чоловік під час святкування Китайського нового року замовляє собі двох дівчат, але хоче, щоб це була мама і донька і обов’язково мали вареники з вишнями. А що з цього вийшло – приходьте і дивіться…

Вистава відбудеться 6 березня о 19.00

«Вечеря з дурнем»

Неймовірно смішний та водночас ліричний сюжет про те, на які вчинки буває здатен чоловік заради справжнього кохання. Якщо звичайно він не «Дурень»…

Справжня французька комедія «Вечеря з дурнем» змусить посміятись і водночас задуматись. Тонкий гумор, яким пронизана вся вистава не залишить нікого байдужим, адже ця комедія має глибокий сенс і дуже цікаву сюжетну лінію. Це вистава про людяність. Кому що сподобається: цинічні розумники або дурні з добрим серцем.

Вистави відбудуться 7 та 8 березня о 18:00 год.

ПРЕМ’ЄРА «Балаган чесності»

Автори вистави розказують казку не про сюжет комедії, а про її зміст:

«Жив собі король, і був він абсолютно прозорий. Настільки прозорий, що не в стані був приховати жодних своїх намірів та думок. Цим з великим задоволенням і натхненням користувалися королівські міністри. Міністри, відповідно, процвітали, а королівство – занепадало.

Король все бачив, страждав, але нічого вдіяти не міг. Одного разу приїхала до королівської столиці трупа «театру масок». Королю настільки сподобалась вистава, що попросив він головного актора зробити йому маски, які б відображали різні стани та емоції людини.

І почав король цими масками користуватися. В якийсь момент вдягав маску гніву, в якийсь радості, щирості, хитрості… І все в королівстві стало на свої місця. Хтиві міністри залишилися без роботи, а прості люди почали спокійно працювати, собі на радість, а державі на корить.

Якось, після важкого робочого дня, подивився король на себе в дзеркало, і побачив там маску. Зняв маску, а під нею була ще одна, зняв цю, а під нею ще, і ще, і ще… Так і загубив король назавжди своє істинне обличчя».

Вистави відбудуться 14 та 15 березня о 18:00 год, 20 березня о 19:00 год, 21 та 22 березня о 18?00 год.

«Серпень: Графство Осейдж»

Історія великої сім’ї, в якій більше немає місця для любові. Зіткнення поколінь: батьки і діти, нездійсненні мрії, скелети у шафах великого будинку і яскраві характери головних героїв. Ось і вся формула щастя. Саме гра в «любов» приведе персонажів п’єси до ревнощів і заздрості, а згодом і до сімейного краху. Сімейні вузи … що це? Обов’язок чи любов?

Вистави відбудуться 27 березня о 19:00 год, 28 та 29 березня о 18:00 год.

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