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У Львові виступить гурт «Крихітка»

Андрій Котенський

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28 лютого гурт «Крихітка» з концертом виступить у Львові і презентує публіці новий сингл «Бурштин». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Ми були у відпустці три роки і раді повернутись з новим матеріалом. Повноцінний альбом готуємо на осінь, але вирішили відвідати Львів вже зараз, адже дуже скучили за львівською публікою. На наш київський виступ було продано всі квитки, тож частина киян їде з нами до міста Лева. Любов публіки – найкращий подарунок і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч», – зазначають учасники гурту.

Послухати новий сингл «Крихітки» можна за посиланням.

Концерт групи відбудеться 28 лютого у нічному клубі «Малевич» о 19:00.

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