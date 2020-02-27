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У Львові телефонні шахраї видурили в пенсіонерки 50 тисяч

Ольга Денисяка

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Зловмисник зателефонував до 84-річної жінки та сказав, що її син потрапив у ДТП, а для вирішення питання потрібні 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У середу, 26 лютого, до правоохоронців звернувся львів’янин, котрий повідомив, що до його 84-річної матері зателефонував невідомий, який представився співробітником поліції та сказав, що її син скоїв ДТП. Щоб «вирішити питання» вона повинна передати певну суму грошей чоловіку, котрий невдовзі прийде до неї додому.

Згодом до пенсіонерки прийшов так званий «правоохоронець», якому вона передала  50 тисяч гривень. У цей час спільник зловмисника чекав його на вулиці.

Встановлено, що двоє мешканців Сумської області віком 23 та 24 роки причетні до ще п’яти шахрайств у Галицькому, Личаківському та Франківському районах Львова.

Зловмисникам загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін від одного до двох років, або обмеження волі на термін до п’яти років, або позбавлення волі на термін до трьох років.

Триває досудове розслідування, поліцейські перевіряють, чи причетні шахраї до інших подібних злочинів та вирішують питання про обрання для них запобіжного заходу.

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