Школу у Братковичах на Городоччині хочуть відкрити до 1 вересня

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Братковичі Городоцького району планують завершити до 1 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зауважимо, що відповідне доручення закінчити роботи до 1 вересня дав голова Львівської ОДА Максим Козицький. Окрім того, замовнику будівництва – відділу освіти Городоцької райдержадміністрації дали доручення скласти поетапний план виконання робіт та надавати щомісячний звіт щодо стану їх виконання.

«Важливо, щоб у вересні діти пішли в школу і здобували якісну освіту у комфортних умовах», – наголосив Максим Козицький.

Нагадаємо, що будувати об’єкт розпочали ще у 2016 році, він розрахований на 180 місць. Підрядна організація – КБП «Карпатбуд».

Заклад зводять за кошти бюджету розвитку, державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість складає понад 26 млн гривень.

До повного завершення і введення об’єкта в експлуатацію необхідно виконати: внутрішні оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи та інше.