Під Львовом у річку потрапили каналізаційні стоки

У річку Миклашівка, що протікає поблизу Львова, потрапили каналізаційні стоки. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

На забруднення річки у Держекоінспекцію поскаржились мешканці села Миклашів Пустомитівського району. На місце виїхали екологи, аби обстежити русло річки.

«Встановлено, що вода у річці має стійкий запах каналізаційних стоків, у місцях завуження течії та збурення на штучних порогах утворюється мильна піна», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти інструментально-лабораторного контролю Держеконіспекції Львівщини відібрали проби води і скеруюють їх у лабораторію на перевірку. Лише після цього буде достеменно відомо, чи перевищено допустиму норму забруднюючих речовин у ріці.

Зазначимо, що річка Миклашівка є правою притокою Полтви. Вона протікає за межами Львова територією Пустомитівського району.

Це вже не перший випадок забруднення вод Миклашівки. У 2017 році річка раптово стала брудно-рудого кольору. Згодом екологи пояснили, що у ріку потрапили високі концентрації заліза і марганцю, тому такий неприродний колір води зник не швидко.

Фото: Держекоінспекція Львівщини