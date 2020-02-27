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ЛКП «Лев» шукає господарів для восьми песиків

Ольга Денисяка

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати вісім песиків, які шукають домівки, але зараз знаходяться в комунальному підприємстві «Лев». Про це на своїй сторінці у Facebook написало ЛКП «Лев».

 

Отож, знайомимо вас з песиками, які шукають домівку:

Фіна

Крихітна Фіна потрапила до ЛКП «Лев» без жодних ідентифікаційних знаків. Маленька собачка трішки більша за котика і стане улюбленцем мрії для сім‘ї, де є діти, які б змогли гуляти з Фіною на повідку.

Елла

Кудлата красуня Елла. В міру активна собака добре піддається навчанню, стане другом і охоронцем своєї нової родини.

Лайн

Молодий і активний Лайн. Ідеальний варіант для нього – це потрапити у сім‘ю, яка б змогла займатися його вихованням. Для своїх господарів Лайн стане вірним другом і охоронцем.

Абба

Абба – молода хвостата, якій по віку близько року. Чотирилапа мріє про свою людину, яка її ніколи не зрадить. Для своїх господаів Абба стане другом і цікавим компаньйоном.

Чингіз

Молодий розумний і пильний Чингіз. По поведінці собаки видно, що його вихованням скоріш за все не займалися колишні господарі, тож наразі Чингіз проходить навчання з кінологом. Енергійний собака стане чудовим другом для людей, які ведуть активний спосіб життя, зможуть продовжити навчання з Чингізом і забезпечуть йому щоденні довготивалі прогулянки.

Вест

Спостережливий охоронець Вест. Для свого господаря собака стане не лише вірним другом і цікавим, а й компаньйоном.

Люсі

Молода собачка з сумними очима Люсі. Внаслідок життя на вулиці, чотирилапа трохи налякана, але любить увагу людей. У колі люблячої сім‘ї Люсі стане для своїх господарів другом і охоронцем.

Сірі

Як і Люсі, Сірі також трохи налякана через життя на вулиці. Наразі чотирилапа проходить курс соціалізації і навчання з кінологом.

Зазначимо,  ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест

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