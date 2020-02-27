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ДТП за участі маршрутки: водій легковика загинув, трьох пасажирів автобуса госпіталізовано

Соломія Головіна

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Під час аварії поблизу Львова за участі автомобіля «Фольксваген Джетта» та маршрутки № 180А сполучення «Львів-Дубляни» загинув 29-річний водій легковика. У лікарні з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано трьох пасажирів маршрутки, 16-пасажира автівки забрали в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 26 лютого на автодорозі «Київ – Чоп» в м. Дубляни Жовківського району.

Як інформують у департаменті цивільного захисту, 29-річний водій автомобіля «Фольксваген Джетта» виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з маршрутним таксі № 180А сполучення «Львів-Дубляни», яким керував 49-річний львів’янин.

На момент ДТП в автобусі перебувало 15 пасажирів.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Фольксваген Джетта» від отриманих травм загинув на місці події. 16-річний пасажир автомобіля з діагнозом «важка поєднана травма» госпіталізований в реанімаційне відділення Лікарню швидкої медичної допомоги у Львові.

Водія маршрутного таксі та двох пасажирів після огляду медиками відпустили додому, трьох пасажирів з травмами різного ступеню важкості госпіталізували у різні медичні заклади Львова.

Причини та обставини події наразі встановлюють.

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