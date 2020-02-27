Чим потішить театр Лесі Українки: репертуар на березень

У березні Театр Лесі Українки підготував для своїх глядачів чотири прем’єри. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Коротко про найцікавіше:

1,12 березня – Прем’єра «Філоктет. Античний рейв» (18+). Бо якщо рейву в Львові немає, то нехай він з’явиться хоча б на сцені.

4,11,18, 25 березня – Психотерапія для міста | другий сезон – цикл лекцій про ментальне здоров’я. Глядачі ніколи б не подумали, що такі серйозні речі можуть межувати зі стендапом (в хорошому сенсі цього слова).

6, 7 березня – Прем’єра «Дами чекають». Той винятковий момент, коли сценічне читання перетворюється на виставу, бо так воно вже припало до душі команді театру.

13,18 березня – Прем’єра «Макбет» (18+) – вистава-треш, під якою Шекспір би точно не залишив своє ім’я.

14, 21 березня – «Уявні маршрути Львовом» – подія, яка більше схожа на спіритичний сеанс, а не на виставу (ні граму жартів).

14, 29 березня – Прем’єра «From Germany with love» – якщо ви давним-давно загубили ключі від поштової скриньки, то є чудова нагода відправитися в епістолярну мандрівку. Тут залишили кілька листів спеціально для вас.

20 березня – «Погляд» – інклюзивний мультидисциплінарний екоперформанс. Це справді особливий проєкт, оскільки він створений командою акторів, музикантів, художників, танцівників разом із талановитими дітьми з порушенням зору. А ще режисеркою цієї вистави є акторка театру Лесі Аня Єпатко.

29 березня – «Дванадцята ніч або Що захочете» – ще одна унікальна подія в нашому репертуарі. Історія про те, як ветеран (к)и і волонтер (к)и АТО за рік перетворились на справжніх англомовних акторів – лицарів, герцогів, серів, камеристок і графинь. До слова, вистава йде англійською мовою.

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