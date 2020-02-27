Американець встановив світовий рекорд, простоявши у планці понад 8 годин

Колишній солдат морської піхоти Сполучених Штатів 62-річний Джордж Худ встановив новий світовий рекорд зі стояння в планці – це статична вправа на підлозі з упором на руки або передпліччя. Про це повідомляє Footballua.tv.

Він пробув в такому стані 8 годині 15 хвилин і 15 секунд. До встановлення рекорду Худ готувався останні 18 місяців і займався по сім годин на день.

«Проводив в планці по 4-5 годин з 24. Я роблю по 700 віджимань, 2000 присідань з підходами по 100 і 500 присідань на одну ногу щодня. Для зміцнення верхньої частини тіла виконую по 300 згинань рук », – заявив Джордж в інтерв’ю CNN.

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Під час встановлення світового рекорду 62-річний атлет слухав важку музику.

«Коли ставало важко, я робив звук таким гучним, щоб здавалося, ніби я на рок-концерті. Завжди мріяв стати рок-зіркою з 80-х. По крайней мере, на 8:15:15 я був нею », – посміхнувся Худ.

Джордж вже був володарем світового рекорду – в 2011 році він простояв в планці 1 годину 20 хвилин. З 2016-му він поступився китайцю Мао Вейдонгу, який виконував вправу 8 годин 1 хвилину і 1 секунду.

Після стояння у планці у Худа виявилася порвана шкіра на ліктях, решта руки оніміла, але чоловік все одно відсвяткував встановлення рекорду швидкими 75 віджиманнями.

Атлет заявив, що наступна мета – світовий рекорд з віджимання. Він хоче виконати більше 2806 повторень за 60 хвилин.