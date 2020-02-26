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У Центрі Довженка відбудуться кінопокази мовою оригіналу

Вероніка Рой

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З 5 березня у Центрі Довженка, що на Сихові, стартують перегляди фільмів мовою оригіналу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Вже з березня щочетверга о 19:00 годині у концертній залі Центру Довженка транслюватимуть відомі та популярні кінострічки з автентичною озвучкою та живою грою акторів.

«Такі кінопокази є дуже хорошою практикою та мотивацією до засвоєння мов. Ми запрошуємо всіх охочих до нас, у Центр Довженка, на перегляди цих фільмів та приємне проведення часу», – зазначила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Першим фільмом буде «Той, що біжить по лезу» англійського режисера Рідлі Скотта. Стрічка знята у 1981 році за мотивами науково-фантастичного роману Філіпа Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець?». Головні ролі у ній виконали Гаррісон Форд, Шон Янг, Рутгер Гауер та інші.

До слова, зараз у центрі Довженка, крім кінопоказів, відбувається чимало концертів, майстер-класів та зустрічей. Львівський портал спілкувався з Мартою Іванишин та дізнався про її плани щодо переродження кінотеатру. Про майбутню студію створення мультфільмів, оновлену концертну залу, яка є другою у Львові за місткістю після Опери, а також про чотири «К» для «переродження» центру Довженка, читайте в нашому інтерв’ю тут.

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