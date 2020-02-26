У Сколівському районі підприємець на сонячних батареях «нагрів руки» на мільйон

Директора фірми підозрюють привласненні майже 1 млн грн бюджетних коштів однієї із селищних рад Сколівського району. Підприємець «нагрів руки» на встановленні сонячних панелей, завищивши обсяг виконаних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Чоловіка підозрюють у тому, що він склав та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Так, відповідно до умов договору, очолюване ним ТзОВ зобов’язувалося встановити сонячні панелі, які за допомогою фотоелементів перетворюють енергію сонячного світла у електричний струм. Зазначається, що вартість таких робіт склала трішки менше 1 млн грн.

«Однак, за імовірною вказівкою директора, було встановлено значно дешевші зразки (вуличні світлодіодні світильники на сонячній батареї), а це, у свою чергу, призвело до завищення обсягу виконаних робіт та привласнення більше 954 тис. грн бюджетних коштів», – наголошують у прокуратурі.

Директору одного із місцевих суб’єктів господарювання оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.ч.1,2 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який оскаржує Стрийська місцева прокуратура, оскільки наполягає на триманні під вартою. Досудове розслідування триває.